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حركتان سودانيتان ترحبان بقرار إطلاق سراح أسرى الحرب

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رحبت حركتان سودانيتان بقرار المجلس العسكري إطلاق سراح أسرى الحرب من الحركات المسلحة.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في وقت سابق، موافقة المجلس على إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، عقب مشاورات جرت مؤخرًا مع رئيس حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي.
وقال مسؤول ملف التفاوض والسلام بحركة العدل والمساواة أحمد محمد تقد لسان، في بيان له، إن القرار "يمنح الحرية لعدد كبير من منسوبي الحركات المسلحة ظلوا في سجون ومعتقلات النظام لسنوات عديدة ويعيد البسمة لأسرهم وذويهم ويعتبر خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح".
وحركة العدل والمساواة السودانية منضوية ضمن مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، وسبق أن خاضت مواجهات عسكرية ضد الحكومة في إقليم دارفور.
وأضاف البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه،: "ترى الحركة ضرورة ألا يستثني هذا القرار أحداً من الأسرى وتطالب بالكشف عن مكان تواجد كافة المفقودين وإطلاق سراحهم فورا".
وأكدت الحركة كذلك أن "السلام أولوية ويجب على فرقاء الأزمة السودانية وضع مسألة وقف الحرب وتحقيق السلام في سلم أولويات الأزمة الوطنية".
من جانبه، أشاد تحالف نداء السودان (يضم حركات مسلحة وقوى سياسية سودانية)، في بيان، بقرار إطلاق سراح الأسرى "رغم تأخره كثيرًا".
ودعا إلى "الاستجابة لصوت العقل بقبول المبادرة الإثيوبية والانخراط فورًا في مفاوضات جادة لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية لكي تضطلع بمهامها التي من أجلها قامت الثورة".
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011. 

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