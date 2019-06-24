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إصابة 4 فلسطينيين بجروح إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة

عرب وعالم

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوت
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوت

المصريون ووكالات

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إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال

أصيب 4 فلسطينيين بجروح، الإثنين، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها الطبية في مستشفى الخليل الحكومي، تعاملت مع 4 إصابات طفيفة، إصابتين منها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنتين نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب.
وشهدت مدينة الخليل مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، عقب مسيرة ليلية انطلقت وسط المدينة، رفضا لصفقة القرن، ومؤتمر المنامة.
والإثنين، شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، مسيرات ووقفات، احتجاجا على مؤتمر المنامة الاقتصادي، مطالبين بمقاطعته.
ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة، الثلاثاء والأربعاء، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وهي خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل. 

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