إصابة 4 فلسطينيين بجروح إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة

24 يونيو 2019 - 10:30 م

أصيب 4 فلسطينيين بجروح، الإثنين، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها الطبية في مستشفى الخليل الحكومي، تعاملت مع 4 إصابات طفيفة، إصابتين منها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنتين نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب.



وشهدت مدينة الخليل مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، عقب مسيرة ليلية انطلقت وسط المدينة، رفضا لصفقة القرن، ومؤتمر المنامة.



والإثنين، شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، مسيرات ووقفات، احتجاجا على مؤتمر المنامة الاقتصادي، مطالبين بمقاطعته.

