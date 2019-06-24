«المساكني»: أفلتنا من الهزيمة أمام أنجولا

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المساكني

أكد يوسف المساكني، صانع ألعاب منتخب تونس، أن نسور قرطاج لم يقدم المستوى المطلوب أمام أنجولا في أول مباريات الفريقين بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا. 

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلة، حيث تقدم المنتخب التونسي في الشوط الأول بالهدف الأول من ركلة جزاء عن طريق يوسف المساكني، بينما أدركت أنجولا التعادل في الشوط الثاني عن طريق دجالاما كامبوس.

وقال المساكني عقب اللقاء: "لم نكن في المستوى المطلوب اليوم، نعد الجماهير التونسية بالأفضل في المباريات المقبلة".

وأضاف: "مباراة للنسيان، ولحسن الحظ أنها انتهت بالتعادل ولم تنتهي بالخسارة".

 وتابع: "عانينا من قلة الخبرة، فهناك 8 لاعبين لأول مرة يشاركوا بأمم أفريقيا، الأمر الذي أدى إلى تشكيل بعض الضغط علينا خلال المباراة".

وأتم: "أشكر الجماهير التونسية على المساندة، لم نقدم مستوى ممتاز، لكن القادم أفضل".

وتشارك تونس في المجموعة الخامسة التي تضم أنجولا ومالي وموريتانيا.

 


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