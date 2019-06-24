«الخزري» أفضل لاعب في مباراة تونس وأنجولا

24 يونيو 2019 - 09:34 م

حصل النجم وهبي الخزري، صانع ألعاب منتخب تونس، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا والتي أقيمت بينهما اليوم الإثنين.

وكان المنتخب التونسي تعادل أمام نظيره الأنجولى، بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب السويس الجديد، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، ببطولة الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليا وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

أحرز هدف المنتخب التونسى يوسف المساكنى في الدقيقة 34 من ضربة جزاء، وتعادل دجالما كامبوس لأنجولا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.