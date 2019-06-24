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مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف مسجد بالفيوم

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متابعات- مصطفى صابر

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لقى طفل، مصرعه خلال تنظيفه مسجدا، حيث عبث بأسلاك الكهرباء الخاصة بسماعات صوت المسجد، بعزبة العمدة بقرية الشواشنة بالفيوم.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من "ع.إ" (52 سنة- خادم مسجد)، عزبة العمدة، ومقيم بها، بمصرع ابنه "أحمد" (15 سنة-طالب)، بإدعاء صعق كهربائي.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وقرر والد الطفل المتوفى وعمه، أن الطفل لقي مصرعه أثناء تنظيف المسجد، والعبث بأسلاك الكهرباء الخاصة بسماعات صوت المسجد، والتي صعقته، دون وجود شبهة جنائية في وفاته.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1209 لسنة 2019 م إداري مركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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