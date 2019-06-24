» تونس تسقط في «فخ» التعادل أمام أنجولا

24 يونيو 2019 - 09:17 م

حسم التعادل السلبي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره الأنجولى، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب "السويس"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب يوسف المساكني من ركلة جزاء في الدقيقة 34 حصل عليها اللاعب نعيم السليتي، وبذلك يصبح يوسف المساكني أول لاعب في تاريخ المنتخب التونسي يُسجل في أربع نسخ مختلفة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجلس نجم منتخب تونس ونادي الزمالك فرجاني ساسي على مقاعد البدلاء، وحل بديلا فى الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وفى الدقيقة 73 تعادل منتخب أنجولا عبر لاعبه كامبوس من خلال كرة متابعة أمام مرمى نسور قرطاج، وسط خطأ دفاعي كبير.

بهذه النتيجة يحصد كلا المنتخبين نقطة فى بداية مشوارهما بالمجموعة الخامسة، فى انتظار المباراة الأخرى بالمجموعة التى تجمع مالي ضد موريتانيا فى تمام العاشرة مساء.

وقدم منتخب تونس عروضًا رائعة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، ويتواجد فى المجموعة العاشرة بجانب منتخبات مصر والنيجر وإى سواتينى، ونجح نسور قرطاج فى حصد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة ليعتلى صدارة المجموعة.

فى المقابل نجح منتخب أنجولا في حجز مقعده في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة في التصفيات المؤهلة لـ "كان 2019"، حيث فاز في 4 مباريات وخسر في مباراتين.