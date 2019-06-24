تشغيل 4 كليات هندسية في العلمين الجديدة العام المقبل

24 يونيو 2019 - 09:13 م

قال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه من المقرر تشغيل 4 كليات هندسية في مدينة العلمين الجديدة في العام الدراسي المقبل.

وأوضح، خلال جولة بالمدينة تفقد خلالها فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن نسبة التنفيذ بلغت 80% من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات، فيما تبلغ مساحة الفرع 62 فدانا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى ، وجامعة العلمين الأهلية، ومن المقرر تشغيل 3 كليات فى المرحلة الأولى للعام الدراسى المقبل، وهى (القانون الدولى – الدراسات العليا – السياحة والفنادق) وسيتم التشغيل بمعرفة جامعة الإسكندرية.

وتفقد الوزير منطقة المدينة التراثية المُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 60 %، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى).