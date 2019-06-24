"تونجسرام" المجرية تعتزم ضخ استثمارات في مصر

24 يونيو 2019 - 08:59 م

بحث وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ورئيس مجلس إدارة شركة تونجسرام المجرية جورج بوير، خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصرية في مجالات إنتاج نظم الإضاءة الموفرة للطاقة ومستلزمات الإضاءة والتحكم لوحدات الزراعة الرأسية والصوب الزراعية.

وقال الوزير في بيان إن الشركة تستهدف الإنتاج للسوق المصرية والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأضاف نصار أن الشركة المجرية تدرس إنشاء مشروع مشترك بالسوق المصرية لإنتاج نظم الحلول الذكية للإضاءة الخاصة بإضاءة الشوارع ومستلزمات الإضاءة الموفرة للطاقة للمنازل ونظم الإضاءة المستخدمة في مجال الزراعة المتطورة.

وأوضح أن شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية في العالم شجعت الشركة على دراسة الاستثمار بالسوق المصرية والتصدير للسوقين الإقليمية والعالمية.

من ناحيته، أشار حورج بوير، إلى حرص الشركة على التواجد بالسوق المصرية باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومحورا تجاريا مهما على المستويين القاري والعالمي.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف العمل بالسوق المصرية في مجال إنتاج مستلزمات الإضاءة الموفرة للطاقة بالمدن الذكية خاصة في ظل المشروعات الإنشائية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.