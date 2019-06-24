» عاملان يمزقان جسد نجل عمتهما بسبب "بوست" على فيسبوك

24 يونيو 2019 - 08:04 م

أقدم عاملان على تمزيق جسد نجل عمتهما بسبب قيامهما بكتابة "بوست" على موقع فيسبوك يحتوى على سب للمجنى عليه الذى جاء لمعاتبتهما فنشبت مشاجرة اعتدى خلالها المتهمان عليه بسلاح أبيض، وتم نقل المصاب لمستشفى قليوب.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة قليوب من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا دائرة المركز.

وانتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية وتبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م ج ش" 16 عاما، طالب، مصاب، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج، وطرف ثان "ا ج س" 23 عاما، وشقيقه "ي" 18 عاما، عامل بمحل الأول، نجلى عمة المجنى عليه.

وبإجراء التحريات تبين قيام الطرف الثانى بالاعتداء بالسب والشتم على الطرف الأول عبر موقع "فيسبوك" واليوم ولدى حضوره لمعاتبتهما حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيص " كتر" محدثًا ما به من إصابات وفرا هاربين.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وتم التحفظ عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10786 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019م، وجار العرض على النيابة.