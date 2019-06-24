إعلامي يكشف علاقة«السيسي» بخسارة «أردوغان» اسطنبول

24 يونيو 2019 - 07:31 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغاتن، قام بالزج باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة اسطنبول الانتخابية بقوله أن فوز أكرم إمام أوغلو وهزيمة ممثله يمثل فوز لتيار السيسي وسياساته، مؤكدًا أن فوز ممثل المعارضة بمثابة صفعة وهزيمة قاسية ومدوية لأردوغان في معقل رأسه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الإثنين، أن المرحلة المقبلة باتت مرحلة المعارضة التركية بقيادة حزب الشعب الجمهوري، مؤكدًا أن رئيس تركيا القادم هو أكرم إمام أوغلو.

وتابع "الديهي": "القاهرة أسقطت أردوغان داخل إسطنبول والسيسي تفوق عليه في تركيا، وسياسات الرئيس التركي جعلت منه ديكتاتور".

وتسائل "الديهي"، "هل سيعترف أردوغان بالهزيمة؟"، محذرًا من إمكانية تلاعب الرئيس التركي وحزبه في نتائج الانتخابات بالتشكيك، ومحاولة الإلتفاف حول فوز أوغلو أو تصفيته جسديًا، حسب قوله.