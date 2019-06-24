  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
النصب الإلكترونى

من ناصية الشارع إلى منصات المواقع.. ازدهار النصب الإلكترونى

جاريد كوشنر

كوشنر يحذر مقاطعي "مؤتمر البحرين"

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية.. ضغوط وتنفيض جيوب

أردوغان

إعلامي يكشف علاقة«السيسي» بخسارة «أردوغان» اسطنبول

سفن حربية أمريكية

الحرب مع إيران.. وصول سفن حربية أمريكية إلى الخليج

حبس

زوجان يعرضان طفلهما«الجنين» للبيع على الإنترنت

خاشقجي

صورة لـ"خاشقجي" تثير أزمة بين مذيعة الجزيرة ومستشار "بن زايد"

منتخب مصر

«الأزهر» يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

هاني شاكر

«السعدني» يوجه سؤالًا مُحرجًا لـ هاني شاكر

الجنيه

الجنيه المصري الأفضل أداء أمام الدولار بسوق العملات

"مونت كارلو":

"أسباب غامضة" وراء انقلاب إثيوبيا

عرب وعالم

أبي أحمد
أبي أحمد

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب لـ"الإخوان": "لبسناكم طُرح"

#

مصدر شرطى يكشف الأسباب الغامضة وراء حريق "نوتردام"

#

مفاجأة مدوية وراء اختفاء فتاتي "الغربية"

#

سر الرحلة التي حولت إرهابي نيوزلندا من شخص مسالم لوحش ضاري

قال مسؤول كبير بالحكومة الإثيوبية إن المتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة بشمال البلاد قتل بالرصاص يوم الاثنين 24 يونيو 2019 كما تم القبض على عدد من مدبري الانقلاب الآخرين.

واتهمت الحكومة الجنرال أسامنيو تسيجي بتدبير هجمات بالأسلحة النارية مساء السبت 22 يونيو 2019 أسفرت عن مقتل خمسة بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي ورئيس ولاية أمهرة.

وقال نيجاسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء في تصريحات لوكالة "رويترز" إن أسامنيو قتل بالرصاص يوم الاثنين 24 يونيو 2019 قرب بحر دار عاصمة أمهرة، ورفض التطرق لمزيد من التفاصيل.

فيما أشارت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية، إلى أن أسباب محاولة الانقلاب في الولاية ما تزال غير واضحة، وإن كان من المحتمل أنها رد فعل من جانب أسامنيو على خطة من مسؤولي الولاية لتحجيمه بعد تقارير أشارت إلى أن له تصريحات عرقية وأنه يعمل على تجنيد مقاتلين في ميليشيات.

وانفجر العنف يوم السبت 22 يوينو 2019 في صورة هجومين منفصلين، حيث قتل رئيس أركان الجيش سيري مكونن وجنرال متقاعد برصاص حارس سيرى الشخصي في مقر إقامته بالعاصمة أديس أبابا.

وقتل رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن وأحد مستشاريه في مدينة بحر دار الرئيسية بالولاية. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن المدعي العام لولاية أمهرة أصيب أيضا وتوفي يوم الاثنين 24 يونيو 2019 متأثرا بإصابته.

وأفاد مستخدمون للإنترنت بأن الخدمة حجبت على ما يبدو بأنحاء إثيوبيا. وبدت شوارع أديس أبابا هادئة يوم الاثنين 24 يونيو 2019.

كان رئيس الوزراء أبي أحمد قد وشرع في إجراء تغييرات كاسحة منذ توليه السلطة في أبريل نيسان العام الماضي، فعقد سلاما مع إريتريا وكبح نفوذ الأجهزة الأمنية وأطلق سراح سجناء سياسيين ورفع القيود عن بعض الجماعات الانفصالية المحظورة.

ونالت إصلاحاته في ثاني أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان إشادة دولية كبيرة، لكن إعادة هيكلة الجيش وأجهزة المخابرات صنعت له أعداء أقوياء في وقت تجاهد فيه حكومته لاحتواء شخصيات ذات نفوذ بالجماعات العرقية العديدة في الداخل التي تقاتل الحكومة الاتحادية وتتقاتل في ما بينها لاقتناص قدر أكبر من النفوذ والموارد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أدى صلاة الظهر ثم اغتصبها داخل سيارته
» الشرطة الفرنسية تغرم مسلمات بسبب ارتدائهن المايوه الشرعي
» حبس مأذون سابق بتهمة النصب على راغبي الزواج
» صادم..شاب يقتل جدته بعد سرقتها ويلقي جثتها وسط القمامة
» ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني
» عاملان يمزقان جسد نجل عمتهما بسبب "بوست" على فيسبوك
» "أسباب غامضة" وراء انقلاب إثيوبيا
» ورشة البحرين تؤسس لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية لإنسانية
» السيسي يطلق صافرة البدء لتطبيق "التأمين الصحي الشامل"
» محيي الدين: مصر تمتلك فرصًا جيدة للاعتماد على الصناديق السيادية
» من ناصية الشارع إلى منصات المواقع.. ازدهار النصب الإلكترونى

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة