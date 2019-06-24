«شكري»: نرفض تدخلات إيران وأمن الخليج من أمن مصر

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر ترفض تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشدد على أن أي مساس بأمن الخليج، هو مساس بأمن مصر.

وقال شكري في حوار له مع "RT ": "مصر تعتبر أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي ونرفض التدخلات من أي طرف إقليمي في الشأن العربي، كما ندعو دائما إلى الابتعاد عن سياسات الهيمنة أو التأثير بالوكالة على دول المنطقة، وإقامة علاقات مرتبطة بالمصالح والاحترام الكامل للدول العربية".

وثمن الوزير شكري في حواره العلاقات المصرية-الروسية، مشيرا إلى أنها علاقة "شراكة استراتيجية بين البلدين"، مؤكدا تقارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة السورية، كما يعمل البلدان معا على مكافحة الإرهاب.

وفي الشأن اليمني، قال شكري إن مصر تبذل جهودا لعودة الشرعية إلى اليمن وتدعم الحل السلمي في البلاد، مشيرا إلى ضرورة توقف "الحوثيين عن قصف المدنيين في المملكة العربية السعودية".

وقال إن مصر تتواصل مع كل أطراف الأزمة السودانية وتدعم الحل السلمي، وشدد على ضرورة "الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان وعلى وحدة أراضيه".

وأوضح شكري أن مشاركة مصر بمنتدى المنامة هو لتقييم الوضع، لكنه أكد أن القرار النهائي في قبوله أو رفضه بيد الفلسطينيين.