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زوجان يعرضان طفلهما«الجنين» للبيع على الإنترنت

قضايا وحوادث

حبس
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متابعات- مصطفى صابر

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار مجدى محمد نواره، وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان وأمانة محمد البغدادى وصلاح خليل، الحكم فى قضية عرض أم وزوجها بيع جنين عبر فيس بوك، بمقابل مادى 20 ألف جنيه، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه مع إلزامها بالمصروفات.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد قضت بالسجن المشدد للمتهم الأول محمد ن ع وزوجته 10 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه مع إلزامهما بالمصاريف بتهمة اتجارهما فى البشر وبيع طفل عبر الفيس بوك، وبعد القبض على الزوجة تقدمت للمحاكمة التى لازمتها بالسجن 6 سنوات.

وتعود القضية رقم7527 لسنه 2018 إدارى قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود بلاغ من الدكتورة عزة العشماوى، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيامها برصد إحدى السيدات تدعى هنا محمد تقوم بعرض مولدها للتبنى وسيولد خلال اسبوعين علي مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 20 ألف جنيه، وقامت بوضع تليفونها للتواصل معها.

أسفرت التحريات السرية إلى أن مستخدمى الخط يدعى محمد نبيل، 31 سنة، بدون عمل، ومقيم منطقة المندره، دائرة قسم المنتزه ثان.

وأكدت التحريات أن سالف الذكر هو مرتكب الواقعة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة برفقه زوجته، تم عرضهما علي النيابة العامة التى قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى قررت تأجيل الحكم إلى 25 مارس المقبل.


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