الحرب مع إيران.. وصول سفن حربية أمريكية إلى الخليج

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خالد الشرقاوي - وكالات

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كوت ديفوار

كودجيا

أعلنت البحرية الأمريكية عن وصول مجموعة سفن حربية جديدة إلى الشرق الأوسط، في خضم التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران هناك.

وذكرت البحرية الأمريكية في بيان لها أن السفينة الهجومية البرمائية USS Boxer (LHD-4 ) برفقة سفينة النقل البرمائي USS John P. Murtha (LPD-26 ) وسفينة الإنزال البرمائية USS Harpers Ferry(LSD-49 ) وصلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين قاعدة له وينشط في الخليج والمياه المحيطة به.

وتقل السفينة Boxer سربا من المروحيات الهجومية، لتستبدل في المنطقة السفينة الهجومية البرمائية USS Kearsarge (LHD-3 ).

وأوضح البيان أن مجموعة السفن غادرت قاعدتها في سان دييغو في 1 مايو ووصلت إلى المنطقة عبر المحيط الهندي.

وكان البنتاجون قد عزز قواته البحرية في المنطقة منذ بداية مايو، ونشر في الخليج ومحيطه مجموعة السفن الضاربة بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، بالإضافة إلى USS Kearsarge ، وذلك ردا على زيادة "التهديدات" الإيرانية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.


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