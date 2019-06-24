مشاكل القلب تبعد مهاجم الكاميرون من أمم إفريقيا

24 يونيو 2019 - 06:38 م

استبعد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، جويل تاجوي مهاجم الفريق، من قائمة الأسود المشاركة في بطولة أمم إفريقيا بعد الإصابة التي تعرض لها في القلب خلال التدريبات والتي يستعد من خلالها للبطولة.

ونشرت صفحة الاتحاد الكاميروني بيانا عبر صفحتها على "تويتر"جاء فيها: خبار سيئة من بعثة المنتخب، باستبعاد جويل تاجوي من قائمة الـ23 لاعبا بأمم إفريقيا مصر 2019".

وأضاف البيان: " اللاعب لن يكون قادرا على المشاركة في البطولة بعد التقارير الطبية، من جانب ويليام نجاتشو طبيب الفريق والذي أكد على وجود خلل في الشريان التاجي للاعب أثناء معسكر قطر والذي تم تأكيده في مصر، مع وجود خطر على حياته بالتعرض لموت مفاجئ".

وأوضح البيان "تم استقبال نبأ استبعاد تاجوي بحزن شديد في معسكر الكاميرون من الجهاز الفني واللاعبين ولم يسيطروا على دموعهم، تم تقديم استئناف لدى كاف من أجل قبول استبدال اللاعب".

يذكر أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خللا في الشريان التاجي بالقلب، والذي قد يتسبب في تعرض حياة اللاعب للخطر في حالة المجهود الزائد.