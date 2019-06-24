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ضبط عاطل قبل ترويجه 16 قطعة حشيش بالمنوفية

قضايا وحوادث

القبض
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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قرر المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف المستشار السيد فريد رئيس نيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 16 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "السيد. م.ع" 26 عاما، وبحوزته 16 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة.


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