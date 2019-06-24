عاطل يقتل صديقه بسبب بيع المخدرات

24 يونيو 2019 - 06:31 م

مرت نيابة المطرية بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل مسن بـ6 طعنات، لخلافهما حول مبلغ مالى 1800 جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم والمجنى عليه صديقان، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لتجارة المواد المخدرة، حيث اختلفا يوم الواقعة على مبلغ 1800 جنيه حصيلة بيع المواد المخدرة، لقى المجنى مصرعه بسببها.

وتبين من التحقيقات، أن يوم الواقعة عرض المجنى عليه على المتهم التصالح، واستدعاه إلى بيته لتعاطى المواد المخدرة "استروكس"، ورد إليه المبلغ المالى، إلا أنهما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بطعن المجنى عليه 6 طعنات فى جميع أنحاء جسده وأسقطه قتيلا.