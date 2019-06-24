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أول تعليق لوزير التعليم على "معلم المرسيدس"

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المعلم سيد العراقي
المعلم سيد العراقي

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المعلم "سيد العراقي" الشهير بمدرس الاستاد، أو معلم المرسيدس، مؤكدًا أن أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش.

وتساءل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، عن كم الطلاب الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد سوف يلغي ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة لا تتحمل مسؤولية الأعباء المالية بمفردها، مؤكدا إيمان الوزارة بحقوق المعلمين المالية والتدريبية، وجارٍ وضع خطة لذلك.

وأضاف شوقي أن مسابقة المعلمين كانت واضحة والجميع يعلم الشروط والضوابط، لذا الضغط من أجل تعيينهم أو مد عقودهم غير مقبول، لأنه ليس الجهة المنوطة بذلك.

وأكد أن الوزارة ليست لديها "حصالة فصول" لكن الأمر مرتبط بميزانية دولة لها أولوياتها، قائلا: "اللي اتعينوا هيكون لهم وضع خاص في المسابقة الجديدة".


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