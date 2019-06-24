» بث مباشر.. مباراة تونس وأنجولا في أمم إفريقيا

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة تونس وأنجولا في أمم إفريقيا.
شاهد المباراة من هنا..
عشاء
فجر
03:15
شروق
04:57
ظهر
12:02
عصر
15:41
مغرب
19:08
20:38