«السعدني» يوجه سؤالًا مُحرجًا لـ هاني شاكر

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هاني شاكر
هاني شاكر

خالد الشرقاوي

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المصريون

أنجولا

استنكر الفنان أحمد السعدني، قبول الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية اعتذار الفنانة اللبنانية مريام فارس بعد أيام من اندلاع أزمتها، وعدم تكرار السيناريو مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وكتب "السعدني" في تغريدة له على موقع "تويتر" قائلًا: "هو فعلاً الاستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الاخت مريام و عفا الله عما سلف و كده ؟ لماذا لم يتم مع هذه الحاله كما تم التعامل مع شيرين ؟ ولا احنا زي القرع !! نرجو التوضيح".

وكان الفنان هاني شاكر، قد أغلق ملف الأزمة المشتعلة بعد تصريحات النجمة اللبنانية ميريام فارس، مؤكداً أنه استمع إلى تصريحاتها بنفسه، وتلقى مكالمة هاتفية منها قدمت فيها الاعتذار عن أي سوء فهم "غير مقصود" وقال إنه قبل الاعتذار، وطالب الجميع بإبداء المزيد من التسامح أمام أخطاء الآخرين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أوقفت المطربة شيرين عبدالوهاب وأحالتها للتحقيق وألزمتها بعد ذلك بتقديم اعتذار مكتوب، بعد حديثها مع جمهورها خلال أحد حفلاتها بالبحرين قالت فيها مازحة: "هنا اتكلم براحتي هناك يسجنوني".

وكانت المطربة اللبنانية مريام فارس قد قدمت اعتذارا إلى الشعب المصري نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحات لها اعتبرت مسيئة لمصر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمؤتمر صحفي، أقيم على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، ردت فيه ميريام فارس عن سؤال بشأن غيابها عن إحياء الحفلات في مصر.

وقالت ميريام إنه "قبل الثورة كنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وانتقدت العديد من الشخصيات في الوسط الفني الفنانة اللبنانية وطالبوها بالاعتذار.

وفي بيان توضيحي على حسابها الرسمي في موقع تويتر، قالت فارس: " أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير"، مؤكدة أنها لم تقصد ما ورد عنها.

وجاء في البيان:" أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 22-6-2019 ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرُح وهو: "لماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علماً أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟" كان جوابي واضحًا، أنه مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنياً وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بمعنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي."

وأضافت: "أعيد وأكرر قلت (صارت) يعني "أصبحَت) وليس "صِرتُ" يعني "أصبحتُ" والفرق شاسع".

و"لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي (لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع). وتابعت:" هذا منطقي جداً حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر".

"أنا لم أتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكرة، ولم أتعالى على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر".

وطالبت ميريام فارس بألا يزايد أحد على "محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب، يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر".

واختتمت الفنانة اللبنانية بيانها بالقول: "أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني، وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة (تحيا مصر) أعيد وأكرر: (تحيا مصر)".



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