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صورة لـ"خاشقجي" تثير أزمة بين مذيعة الجزيرة ومستشار "بن زايد"

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خاشقجي
خاشقجي

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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نشر المحامي وعضو مجلس الأمة الكويتي الأسبق، ناصر الدويلة، صورة للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضي، أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدويلة في تعليق على الصورة: "رحم الله جمال خاشقجي كان يردد دائما عبارته المشهورة: "قل كلمتك وأمشي لكنه دفع حياته ثمنا لحرية التعبير وحقه بالرأي الحر".

بدورها، أعادت المذيعة في قناة الجزيرة الإعلامية اللبنانية غادة عويس، نشر الصورة مع تعليق قالت فيه: "يا الله! أذكر ذاك اليوم جيدا. كان عيد الجزيرة قبل عامين ونصف العام فقط وكان الأستاذ جمال خاشقجي رحمه الله ضيفا في الحفل العشرين والدكتور عبد الخالق عبد الله هداه الله ضيفي بما وراء الخبر".

ورد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله على تعليق عويس بتغريدة على صفحته عبر "تويتر"، قال فيها: "يا ست غادة عويس، قناة الجزيرة التي حضرت احتفالها وغادة التي استضافتني قبل نحو سنتين لم تكن متنمرة وكانت التعليمات لهما أن الإمارات خط أحمر ولم تكن غادة والجزيرة تتلقى معلوماتها وتعليماتها من استخبارات قطر كما أصبحت عليه اليوم. عبد الخالق لم يتغير بل غادة والجزيرة تغيرتا".


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