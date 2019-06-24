» شركات برازيلية تسعى للاستثمار بـ"اقتصادية قناة السويس"

24 يونيو 2019 - 05:58 م

أبدت شركات برازيلية رغبتها في ضخ استثمارات بمصر، وقال روبنس حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن المستثمرين البرازيليين لديهم رغبة حقيقية في الاستثمار في مصر على وجه العموم، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على وجه الخصوص.

وأضاف، خلال منتدى الأعمال المصري البرازيلي بمشاركة وفد من 22 شركة برازيلية، أن الجانب البرازيلي يسعى لعقد شراكات ومشروعات طويلة الأجل، بحسب بيان من وزارة الاستثمار .

ودعا وزارة الاستثمار ورجال الأعمال المصريين لزيارة البرازيل للاطلاع على التجربة الاقتصادية البرازيلية وفرص الاستثمار هناك.

وتستثمر الشركات البرازيلية المشاركة في المنتدى في مجالات التجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والإعلام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء.