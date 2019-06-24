قطار ينهي حياة شاب بالسنبلاوين

متابعات- مصطفى صابر
لقي شاب مصرعه, اليوم الاثنين, بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالسنبلاوين .
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بمصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، بالفحص تبين أن المتوفى يدعى أحمد محمد علي حجاج 20 عاما ومقيم بعزبة صقر التابعة للسنبلاوين، حيث كان يحاول عبور المزلقان بعد غلقه فصدمه القطار ولقى مصرعه فى الحال.
وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنبلاوين المركزى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
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