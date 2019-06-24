روسيا تمدد عقوباتها ضد دول الاتحاد الأوروبي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، على مرسوم يقضي بتمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على الاتحاد الأوروبي حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام 2020.

يأتي ذلك ردا على تمديد الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، العقوبات المفروضة على موسكو لمدة ستة أشهر إضافية، بسبب زعزعة روسيا الاستقرار في أوكرانيا، وضمها شبه جزيرة القرم.

وتشمل عقوبات الاتحاد عدم بيع 28 دولة أوروبية أسلحة لروسيا، وتقييد استيراد موسكو لبعض التكنولوجيا المستخدمة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، وإقصاء المصارف العامة الروسية عن القطاع المالي في أوروبا.

ويتم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا كل 6 أشهر، وتستهدف العقوبات بشكل خاص مجالي التجارة والاستثمار، وتم تمديدها حتى 31 يناير المقبل.