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شكري: لا تنازل عن ذرة رمل من سيناء

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سامح شكري
سامح شكري

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على أن مصر لن تتنازل عن حبة رمل واحدة من أرض سيناء، فى ظل ما يُثار مؤخرًا عن "صفقة القرن" وخطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال "شكري"، فى مقابلة مع شبكة "RT " الروسية، "ليس هناك تنازل عن حبة وذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد من أجلها العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، فليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء".

وقال وزير الخارجية إن مصر ستشارك في مؤتمر البحرين المقرر عقده هذا الأسبوع لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة "السلام من أجل الازدهار" المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار.

ويبحث المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو رؤية اقتصادية تقودها الولايات المتحدة ويعرضها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار خطة أوسع لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال شكري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "RT " الروسية "من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقيمه… ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك".

وأضاف "لنا الحق في تقييمه والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".


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