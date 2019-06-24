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ترامب: على هذه الدول حماية نفطها

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وكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طلب الولايات المتحدة الأمريكية من إيران بسيط وهو "عدم امتلاك أسلحة نووية ووقف تمويل ورعاية الإرهاب".

وأضاف الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه على الصين واليابان وكافة الدول الأخرى، حماية ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز.

وأوضح ترامب: "الصين تتحصل على 91 بالمئة من النفط من المضيق، واليابان 62 بالمئة، وكذلك كثير من الدول، نحن نحمي ممرات الملاحة البحرية في المنطقة لهذه الدول منذ سنوات مقابل لا شيء".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى الوجود عند مضيق هرمز، بعد أن أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم.

وتأزمت العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية من طراز "غلوبال هوك"، زاعمة أنها كانت تقوم بأعمال تجسس فوق المياه الإيرانية، فيما تتمسك الولايات المتحدة بأن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده كانت على وشك توجيه ضربة انتقامية ضد إيران، ردا على إسقاط الأخيرة للطائرة، إلا أنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ 10 دقائق، بعد علمه انها قد تتسبب في مقتل نحول 150 شخصا.


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