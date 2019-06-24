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السياحة تشارك في الدورة 24 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي

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الدورة 24 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي
الدورة 24 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي

أمينة عبد العال

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السياحة

المكتب التنفيذى

الدورة 24

المجلس الوزاري العربي

شاركت وزارة السياحة أمس في فعاليات اجتماع الدورة 24 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة؛ والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الهيئة العامة للسياحة بليبيا ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب.

وقد مثل وزارة السياحة في الاجتماع المهندس عماد حسن مستشار الوزيرة للتنمية المستدامة، والدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة للتدريب، والسيدة ريهام سمير معاون الوزيرة ، والسيدة رضا عبدالغني ممثلة عن ادارة العلاقات الدولية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة برنامج تطوير الاستراتيچية العربية للسياحة التي قامت وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية بإعداده بناء على تكليف من المجلس الوزاري العربي للسياحة والذي ترأسته مصر في ديسمبر الماضي في مدينة الإسكندرية ، حيث طرح سمو الأمير سلطان بن سلمان الرئيس السابق للهيئة العامة للسياحة بالمملكة العربية السعودية خلال هذا الاجتماع مقترح برئاسة جمهورية مصر العربية ممثلة فى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لمراجعة وتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة لتتواكب مع المتغيرات العالمية وذلك على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضى من البرلمان المصرى، وكانت الوزيرة قد عرضت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في القاهرة، والذي أشادت به منظمة السياحة العالمية وأوصت باهميته كنموذج يمكن الاستعانه به وتطبيقه في دول اخري، وخلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط قامت وزارة السياحة بتقديم برنامج الاستراتيجية للوزراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة و ممثلي جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة.

وفى هذا الشأن تم الاتفاق أمس خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي، أن توافي الدول العربية الامانة العامة لجامعه الدول العربية بالملاحظات و المقترحات التي يرونها ليتسنى عرض الاستراتيجية في صيغتها النهائية خلال الاجتماع القادم للمجلس الوزارى العربي للسياحة لإقرارها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية؛ وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية الذي عُقد بمكتبة الإسكندرية في ديسمبر 2018.

و تم أيضا مناقشة تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة والمقدم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالإضافة الي مناقشة المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية، ومناقشة تحديات الامن السياحي وآليات مواجهته، بالإضافة الي بحث تحديات الأمن التي تواجه السياحة العربية، ودور الشرطة في تأمين السياحة الوافدين الي الدول العربية، علاوة علي ابراز أهمية دور الاعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في مجال السياحة.

وخلال الاجتماع تم استعرض فعاليات احتفالية مدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية عاصمة السياحة العربية لعام 2019، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة.

وتجدر الإشارة الي أن الدول الأعضاء للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة هم مصر-البحرين-تونس-السعودية-المغرب-العراق-ليبيا وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة اعمال الدورة الحالية للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، ونائب الرئيس دولة المغرب.


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