» قرار جديد ضد عامل قتل صديقه بسبب 100 جنيه

24 يونيو 2019 - 02:07 م

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، تشريح جثة عاطل قتل على يد صديقه، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم، برد مبلغ 100 جنيه، اقترضها منه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة العجوزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة ميت عقبة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات.

وتبين أن المجنى عليه "عاطل"، توجه لمطالبة صديقه "عاطل"، برد مبلغ 100 جنيه اقترضها منه، إلا أن المتهم ماطله فى إعادتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفع المتهم لتسديد طعنات له بسكين.

وبإعداد كمين تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.