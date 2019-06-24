» تعرف على طريقة حجز شقق المشروع الثانى للعاصمة الإدارية

24 يونيو 2019 - 02:01 م

افتتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة باب الحجز للطرح الثاني لشقق العاصمة الإدارية الجديدة، ويترقب آلاف المواطنين حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرح الهيئة ممثلة في الوزارة 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8 ) بالحى السكنى (R 3 )، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line )، من خلال بنك التعمير والإسكان.

ويتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10 ? من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ? مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

كما يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.