» مفاجأة.. أغنية جديدة لمحمد رمضان

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محمد رمضان
محمد رمضان

متابعات-علا خطاب

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محمد رمضان

كاس الامم الافريقية

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة، بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

والأغنية تحمل اسم "أفريقيا"، وكتب معها: "أهلاً بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح".

وتخطت الأغنية 895 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".   

وانطلقت النسخة الـ32 من بطولة أمم أفريقيا في مصر الجمعة الماضية، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ومن أبرز ما يميز نسخة هذا العام هو عدد المنتخبات الذي ارتفع إلى 24 منتخبًا، بالإضافة إلى إقامتها في فصل الصيف، وسط حرارة تتجاوز 30 درجة ما يشكل تحديًا للفرق المشاركة لكنه أتاح لجميع اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الأوروبية المشاركة مع منتخباتهم.


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