  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:14 م
بحث متقدم
رجل اعمال

عرض ممتلكات رجل أعمال شهير في مزاد علني

صلاح

"صلاح" يصطحب "مانى" لزيارة الأزهر الشريف

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

ارشيف

"البعوض" يهاجم البشير فى السجن.. والسلطات تتحرك

عمر النشوان

إعلامي سعودي يعلن اعتزاله نهائيًا على الهواء

انغام

رسالة مؤثرة من أنغام لـ«آل الشيخ»

لاسارتي

الأهلى يرفض طلب "لاسارتي" فى هذا الشأن

ميريام فارس

رغم اعتذارها.. دعوى قضائية ضد ميريام فارس

منتخب

تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

الإعلامي أحمد موسى

موسى مهاجمًا ميريام فارس: "اسألي ستك نانسي عجرم"

"صلاح" يصطحب "مانى" لزيارة الأزهر الشريف

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

المؤمن سيُسأل عن رأي الإفتاء أو الأزهر يوم القيامة

#

شيخ الأزهر: 3 جهات فقط مخولة لتقول للناس حكم الله

#

بالفيديو.. صلاح الجمل: "اللهو الخفي وراء اختفائي"

#

كتاب جديد عن التصوف لشيخ الأزهر بمعرض الكتاب

جرائم قتل

قتل مهندس

قتل مهندس وزوجته

قتل غامض

ينوى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، اصطحاب زميله بالريدز السنغالي ساديو ماني، لزيارة الأزهر الشريف ومقابلة شيخ الأزهر الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل احتضان مصر لكأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، التي تضم 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.

"ماني" كشف عن حصوله على وعد من محمد صلاح، باصطحابه في زيارة إلى مسجد الأزهر الشريف، حال نجاح النجم المصري محمد صلاح في هز شباك توتنهام، وهو ما تحقق بنهائي دوري أبطال أوروبا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبى
» استدعاء مرشحي الرئاسة في موريتانيا بعد اندلاع احتجاجات
» تفاصيل صادمة فى قتل مهندس وزوجته بالزيتون
» مفاجأة.. أغنية جديدة لمحمد رمضان
» لاعب شهير يعرض جوائزه للبيع لسداد ديونه
» فنانة شهيرة: زوجي الله يرحمه كان نسوانجي ومسبش فنانة
» أرقام صادمة عن التحرش بهذه الدولة العربية
» عصابة تستولى على 200 طن بترول خام
» خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية أمريكا
» "الخدمات البيطرية" ترد على تعذيب "جمال برقاش"
» بالصور.. إطلالة مثيرة لزوجة تامر حسني

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي