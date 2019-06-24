» تفاصيل صادمة فى قتل مهندس وزوجته بالزيتون

24 يونيو 2019 - 01:13 م

ذكرت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة عامل وزوجته داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، وتبين أن الزوج يعمل مهندسًا والزوجة ربة منزل.

وأضافت التحريات أن المجني عليهما يقيمان بمفردهما داخل الشقة لعدم وجود أبناء لهما.

وأشارت التحريات إلى أن الضحيتين سمعتهما حسنة بالمنطقة وليس لهما احتكاك كبير بالجيران، كما تبين وجود بعثرة وتكسير بمحتويات الشقة.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة إخطارًا من العميد حسام عبد العزيز، رئيس مباحث قطاع شمال مفاده عثور الأجهزة الأمنية على جثتي رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما وعلى الفور أنتقل المقدم محمد أبو الوفا رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون ومعاونة الرائد أحمد صبري وعثر على الجثتين وبهما عدد كبير من الطعنات، وقام رجال الأمن بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من العقار ويناقش فريق المباحث شهود العيان.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر النيابة العامة للتحقيق.



