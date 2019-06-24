» عصابة تستولى على 200 طن بترول خام

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البترول

مطروح

سرقة البترول

عصابة لسرقة البترول

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب، واستولوا على حوالى 200 طن بترول خام.

البداية عندما ذكرت تحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 10عناصر إجرامية، بسرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول، عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به، ونقل المواد البترولية، باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية وبلغت الكمية المستولى عليها حوالى 200 طن بترول خام، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة، و2 هيلتى،  ومولد كهربائى، ماكينة لحام، إسطوانة بوتاجاز، صاروخ، خراطيم سحب، كمية من المحابس.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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