» خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية أمريكا

24 يونيو 2019 - 12:20 م

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مكتبه بقصر السلام في جدة لبحث التطورات بالمنطقة، لاسيما التصعيد الأخير ضد إيران.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وتأتي مهمة بومبيو في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة أنها ستزيد الضغط والعقوبات على إيران، لا سيما بعد إسقاط طائرة الدرون الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي خضم الحديث المتشدد ضد إيران، قال بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة في محاولة منه لتخفيف حدة التوترات.

ومع ذلك سيتم الإعلان عن فرض عقوبات جديدة، اليوم الإثنين، في محاولة لإجبار القيادة الإيرانية على الدخول في مفاوضات.