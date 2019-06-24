» بالصور.. إطلالة مثيرة لزوجة تامر حسني

نشرت بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني ومصممة الأزياء المغربية، صورًا لها أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتيهما، تاليا ومايا، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأطلت بسمة بوسيل، خلال الحفل بإطلالة عصرية كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتحا ممزقا من الركبة ونسقت معه سترة قطنية سوداء، اتسمت بصيحة الكتف الواحدة.

وارتدت "بوسيل" حذاء رياضيا مسطحا باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة المتناسقة مع إطلالتها الكاجوال.

واعتمدت على شعرها القصير الإنسيابى المنسدل على كتفيها، فيما وضعت ماكياج هادئا أبرز جمال ملامحها.





