إخلاء عاجل للبرلمان البريطاني لهذا السبب

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عمرو محمد-متابعات
أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار من حريق.
وسنوفيكم بالتفاصيل بعد قليل..
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