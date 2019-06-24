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برلمانى يطالب بتجديد عقود المعلمين المتعاقدين بدون مسابقة

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المعلمين

مسابقة

وزيرالتعليم

طالب النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتجديد عقود 36 ألف معلم من المعلمين المتعاقدين في شهر مارس الماضي بدون الدخول في مسابقة جديدة حتى لا تستنزف الوقت والجهد والمال العام.

أضاف سلام أن المعلمين الذين تم اختيارهم في مسابقة العام الدراسي المنتهى تم بناء على مسابقة وقد اجتازوا كل الاختبارات ونجحوا بها واستوفوا كل الشروط واستمروا لمدة 3 أشهر ثم انتهى عقدهم فهل يعقل أن تقوم الوزارة بعمل مسابقة جديدة بها اختبارات جديدة وتنفق عليها من أموال الدولة لاختيار معلمين آخرين؟، متسائلاً لماذا لم يتم التجديد للمعلمين المتعاقدين ماداموا اثبتوا جديتهم في العمل في الفترة التى عملوا بها والوزارة في حاجة لهم وتعانى من عجز فى المعلمين؟.

وأكد سلام أن وزارة التربية والتعليم أعلنت من قبل أنها تعانى من عجز في المعلمين يصل إلى 70 ألف معلم، فهل الحل بأن تسعى الوزارة لسد بقية العجز أم أنها تسعى لعمل مسابقة لاختيار نفس المعلمين المتعاقدين الذين تم اختيارهم من قبل؟

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