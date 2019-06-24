رسالة مؤثرة من أنغام لـ«آل الشيخ»

في خطوة فاجأت الجميع، وجهت الفنانة أنغام، رسالة لتركى آل الشيخ خلال حفلها بالسعودية وقالت إنه "شاعر وفنان يحترم ويقدر الفن وبدأ مشواره في السعودية وسيكمله".

كما قامت أنغام بتحية الشعب السعودي وقالت: "أنتم شعب مثقف وواع والى الإمام وتستحقون السعادة وأن تستمتعوا بالفن".

وأضافت أنها محظوظة لأنها "من أوائل الفنانات العربيات اللاتي أحيين حفلات في السعودية".

يذكر أن أنغام أحيت حفلاً غنائيًا مساء أمس الأحد بالسعودية على مسرح نادي "الجوهرة"، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية، ومن المقرر أن تغني أنغام باقة من ألمع أغانيها، وخاصة الخليجية.

وكانت أنغام قد أحيت حفلًا فى أول أيام عيد الفطر الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدمت خلاله أجمل أغنياتها ما بين المصري والخليجي، منها: "هتقول لربنا ايه، سيدى وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمنى، نسياك، وشاركها في الحفل المطرب رابح صقر بقيادة المايسترو هاني فرحات".

يذكر أن أنغام تستعد في الفترة المقبلة لوضع اللمسات المبدئية لألبومها الجديد.