تظاهرات فى رام الله رفضًا لصفقة القرن

24 يونيو 2019 - 11:11 ص

شهدت مدينة رام الله صباح اليوم الإثنين، تظاهرات فى عدة مناطق رفضا لورشة البحرين وصفقة القرن.

جدير بالذكر عقدت بالأمس "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" للقوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية في منطقة صيدا، في "مركز الأمل للمسنين"، اجتماعها الدوري، ناقشت فيه القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية.

وأصدرت بيانا، اعتبرت فيه أن "ورشة البحرين من أجل الازدهار الاقتصادي، كما يسمونها، مناورة إستراتيجية تلجأ اليها الإدارة الأمريكية على الصعيد الاقليمي للالتفاف على موقف الجانب الفلسطيني الموحد الرافض لصفقة القرن، ومحاصرته في الزاوية الضيقة وفرض شروطها عليه، بهدف شطب وإنهاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ضم القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وتهويدها وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194" ، وفقا لما ورد بـ "لبنان 24 ".