  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:22 ص
بحث متقدم
ميريام فارس

رغم اعتذارها.. دعوى قضائية ضد ميريام فارس

منتخب

تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

الإعلامي أحمد موسى

موسى مهاجمًا ميريام فارس: "اسألي ستك نانسي عجرم"

الإعلامية ريهام سعيد

شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" بين المواطنين

ارشيف

«إيتو» هذا النادي هو الأنسب لـ "صلاح"

عمرو أديب

عمرو أديب: "هذا الشيء هيخلص علينا"

وزير الري

مفاجأة بملف "سد النهضة" بعد الانقلاب بإثيوبيا

المطار

بينهم مصريان.. السعودية تكشف عن جنسيات جرحى مطار أبها

القصف الحوثي لمطار أبها

شاهد.. آثار القصف الحوثي على مطار أبها السعودي

ترامب وخاشقجي

ترامب عن مقتل خاشقجي: نحتاج أموال السعودية

طفلة تقتل والدتها بطلقة في الرأس بأسيوط

قضايا وحوادث

طلقة طائشة تقتل طفلة بحفل زفاف ببني سويف
طلقة طائشة تقتل طفلة بحفل زفاف ببني سويف

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب

#

قتلى وجرحى في تبادل القصف بين باكستان والهند

#

فنانة شهيرة: هاجموني كثيرا بسبب والدتي مع أنها "راقصة محترمة"

#

انتحار لاعب دولي برصاصة في الرأس

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة متأثرة بطلق نارى على يد طفلتها أثناء عبثها بسلاح غير مرخص بأسيوط.

وردت معلومات للعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود بلاغ، بوجود جثة لسيدة داخل المنزل بدائرة المركز.

بالانتقال والإسعاف تبين مصرع "كريستين.م.ح"، نتيجة طلق نارى بالرأس، بالانتقال تبين صحة البلاغ، ودلت التحريات الأولية قيام طفلة المجنى عليها بالعبث بسلاح نارى غير مرخص "مسدس 9 مل"، ما تسبب فى خروج طلقة نارية أصابت والدتها بالرأس فأردتها قتيلة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» موسى مهاجمًا ميريام فارس: "اسألي ستك نانسي عجرم"
» علاء مبارك يوجه رسالة لـ"أبو تريكة"
» تعليق صادم من عمرو أديب على أزمة التحرش بالمنتخب
» الغزواني رئيسًا لموريتانيا.. رسميًا
» زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 5.5 درجة
» زلزال عنيف يضرب سواحل إندونيسيا
» فنانة شهيرة تحذر زملائها: كلمة واحدة ممكن تدمر حياتك
» بطل فيلم "حسن وبقلظ" ينشر صورة من طفولته .. والجمهور يستغرب
» زوجة إبراهيم حسن تروي أغرب موقف حدث لها مع توأمه "حسام"
» مطربة شهيرة لـ"هيفاء وهبي": الله لا يشفيكي
» فنان مصري لـ"ميريام فارس": فين فلوسي اللي عليكي؟

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي