"العسكري السوداني": لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة

24 يونيو 2019 - 11:05 ص

قرر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، تشكيل مرسوم جمهوري بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس يترأس اللجنة، وتضم في عضويتها الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية والفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية واللواء ركن أسامة العوض محمدين .