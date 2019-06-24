سر غضب مدرب المغرب رغم فوزه على ناميبيا

24 يونيو 2019 - 10:39 ص

شكا الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المغرب، من عدم منح اللاعبين استراحة بسبب الحرارة المرتفعة، بعد فوز فريقه بصعوبة على ناميبيا 1-صفر في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال "رونار" بعد المباراة، "تفاجأت كثيرًا لماذا لم يسمح للاعبين بشرب الماء في الشوطين الأول والثاني؟ كيف أمكن ذلك؟".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أنه على الرغم أن عدم منح الاستراحة لم يؤثر على فوز المنتخب المغربي بهدف وحيد بالنيران الصديقة في اللحظات الأخيرة من المباراة، إلا أنه قد يشكل عاملاً سلبيًا في المباراتين الأخريين في المجموعة التي تضم ساحل العاج وجنوب أفريقيا.

أضاف: "إذا كنت تلعب كرة القدم تعرف أنك بحاجة إلى أن تشرب شيئا، لاسيما بعد 20-25 دقيقة، لذا أتمنى من المنظمين التفكير بذلك.

أضاف "كان الطقس حارًا جدًا جدًا اليوم لأننا نلعب في منتصف النهار، لا توجد كمية كبيرة من الهواء وإذا قمت ببعض المجهود يمكنك أن تشعر، أعتقد أن كل لاعب يشعر (بوطأة الحر)، لاسيما في الشوط الثاني".

وتابع "الأمر صعب جدا جدا صعب حتى على لاعبي كرة القدم المحترفين".

يشار إلى أن استراحة الحر طبقت في مباريات أخرى ضمن البطولة التي انطلقت الجمعة، ومنها المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي.