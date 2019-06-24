» علاء مبارك يوجه رسالة لـ"أبو تريكة"

24 يونيو 2019 - 10:29 ص

رد علاء مبارك نجل الرئيس "المخلوع" حسني مبارك، على أحد المتابعين بشأن علاقته بـ"محمد أبو تريكة" لاعب النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر.

ووجه أحد المتابعين سؤالًا لعلاء مبارك قال فيه: "طيب بالنسبة لي أبوتريكة مش ممكن زي مقولت كوكاكولا تقول أبوتريكة مع الرغم اني والله ما إخواني ولا أعرف حاجة في السياسة أصلاً بس تعاملت مع أبو تريكة شخصيا والله راجل معتدل جدا".

وأجاب "علاء" بقوله: "كلام في المجال الرياضي أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني ساهم مع باقي اللاعبين في إحراز الكثير من البطولات للأهلي والمنتخب ولا يستطيع أحد أن ينكر ما قدمه أبو تريكة في مجال الرياضة فهو نجم وعلامة مميزة في كرة القدم المصرية والأفريقية.

وكان محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، عبر عن سعادته بهتاف الجماهير له في مباراة مصر الافتتاحية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا أمام زيمبابوي.

وقال: "لا أحتاج لهتافات الجماهير كي أعرف حجم حبهم لي، هؤلاء من صنعوا اسمي وتاريخي، ولأجلهم أضحي بأي شيء".