تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

عمرو محمد-متابعات
علق أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي والزمالك السابق، على واقعة "التحرش" التي اتُهم بها 4 من لاعبي المنتخب الوطني قائلًا: "والله الواحد مش فاهم اللي بيحصل ده؟"
ونشر "حسن" تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "والله الواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل ده.. أصبحنا في زمن الهلس والسوشيال رخصت الغالي وعملت لناس رخيصة سعر.. استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله".
وكانت عارضة أزياء قد اتهمت 4 من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والرياضية المصرية، وقالت العارضة إن اللاعبين قاموا بإرسال رسائل لها وكأنهم "في تحدي" لمواعدتها.
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