«إيتو» هذا النادي هو الأنسب لـ "صلاح"

24 يونيو 2019 - 10:18 ص

وجّه أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، نصيحة لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بالانتقال إلى برشلونة حال تلقى عرضًا من النادي الإسباني.

وقال إيتو، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "إذا واتته الفرصة للعب في أفضل دوري في العالم الدوري الإسباني، عليه أن يوقع لبرشلونة".

وتابع إيتو لاعب قطر القطري حاليًا: "مو لديه كل شيء ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم".

ولدى مقارنته بريال مدريد، قال إيتو الذي خاض تجربة قصيرة مع النادي الملكي أيضًا: "برشلونة يناسبه أكثر، ريال مدريد أعطاني الفرصة للخروج من أفريقيا لكنني أعرف أسلوب برشلونة وأعتقد أنه سيكون الخيار الأفضل بالنسبة لصلاح".