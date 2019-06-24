  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
ميريام فارس

رغم اعتذارها.. دعوى قضائية ضد ميريام فارس

منتخب

تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

الإعلامي أحمد موسى

موسى مهاجمًا ميريام فارس: "اسألي ستك نانسي عجرم"

الإعلامية ريهام سعيد

شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" بين المواطنين

ارشيف

«إيتو» هذا النادي هو الأنسب لـ "صلاح"

عمرو أديب

عمرو أديب: "هذا الشيء هيخلص علينا"

وزير الري

مفاجأة بملف "سد النهضة" بعد الانقلاب بإثيوبيا

المطار

بينهم مصريان.. السعودية تكشف عن جنسيات جرحى مطار أبها

القصف الحوثي لمطار أبها

شاهد.. آثار القصف الحوثي على مطار أبها السعودي

ترامب وخاشقجي

ترامب عن مقتل خاشقجي: نحتاج أموال السعودية

شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" بين المواطنين

الصفحة الأخيرة

الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الموريتانيون يختارون رئيسًا جديدًا من بين 6 مرشحين

#

سما المصري تفتح النار على ريهام سعيد: "يا بتاعة العفاريت"

#

تصرف غير متوقع لـ"ريهام سعيد" ردًا على هدية طفلة لها

#

في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين

افريقيا

بطولة

صلاح

امم

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، مقطع فيديو تقوم فيه بتوزيع الورد على المصريين بعد افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019.

وظهرت الإعلامية وسط مجموعة من المواطنين وهي ترقص وتلقي بالورد عليهم، خارج استاد القاهرة.

وعقبت الإعلامية علي الفيديو قائلة: "اتفرجوا علي فرحة مصر، شوفوا الشعب المصري وهو فرحان وإيدي واحدة".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، والتي يتنافس فيها على اللقب 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، البطولة في حفل مبهر، يوم الجمعة الماضي، حاز على إعجاب وإشادات كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية، والمسئولين المتخصصين في مجال كرة القدم.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» موسى مهاجمًا ميريام فارس: "اسألي ستك نانسي عجرم"
» علاء مبارك يوجه رسالة لـ"أبو تريكة"
» تعليق صادم من عمرو أديب على أزمة التحرش بالمنتخب
» الغزواني رئيسًا لموريتانيا.. رسميًا
» زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 5.5 درجة
» زلزال عنيف يضرب سواحل إندونيسيا
» فنانة شهيرة تحذر زملائها: كلمة واحدة ممكن تدمر حياتك
» بطل فيلم "حسن وبقلظ" ينشر صورة من طفولته .. والجمهور يستغرب
» زوجة إبراهيم حسن تروي أغرب موقف حدث لها مع توأمه "حسام"
» مطربة شهيرة لـ"هيفاء وهبي": الله لا يشفيكي
» فنان مصري لـ"ميريام فارس": فين فلوسي اللي عليكي؟

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي