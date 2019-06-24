عمرو أديب: "هذا الشيء هيخلص علينا"

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الأكياس البلاستيكية

أشاد الإعلامي عمرو أديب، مناقشة البرلمان مشروع قانون لمنع استخدام الأكياس البلاستيك في مصر محذرًا من خطورة استخدام الأكياس البلاستيك.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن العالم كله يتجه إلى عدم استخدام الأكياس البلاستيكية، معقبًا: "الكيس البلاستيك احتمال يخلص على البشرية"، حيث إن الأكياس لا تتحلل.

وأضاف الإعلامي: "أننا في حاجة إلى تغيير ثقافة استخدام الأكياس البلاستيكية، حيث كان قديمًا هناك شنط تعرف بشنطة الخضار ولم تكن مصنوعة من بلاستيك، ويجب علينا أن نعود لاستخدامها، متابعًا: "خلوا بالكم من صحتكم، الأكياس البلاستيك هتقتل البشرية، هتخلص علينا".


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