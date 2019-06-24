مفاجأة بملف "سد النهضة" بعد الانقلاب بإثيوبيا

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري والموارد المائية، أن ملف سد النهضة من أهم القضايا التي تهتم بها مصر.

وأضاف "السباعي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه كان من المفترض عقد سلسلة مباحثات في شهر أبريل الماضي بين الدول الثلاث، مصر، إثيوبيا، والسودان، لكن بسبب الأحداث الأخيرة تم تأجيلها، وسيتم عقدها بعد استقرار الأوضاع فيها.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري والموارد المائية، أن وزير الخارجية أجرى مباحثات للتعاون في التنمية المستدامة مع نظيره الأثيوبي منذ أيام، وبينهم تواصل مستمر رغم الأحداث التي تشهدها إثيوبيا مؤخرًا، وبالتالي لا نستطيع وصف الوضع بـ"المتجمد".

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