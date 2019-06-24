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الأهلى يشكو "السعيد" مجددًا لـ "فيفا"

الرياضة

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

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فيفا

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السعيد

أرسل النادى الأهلى شكوتين منفصلتين ضد عبد الله السعيد نجم بيراميدز وكذلك ضد نادي الأهلي السعودي فى الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان "فيفا" قد خاطب الأهلى لتعديل صيغة الشكوى، حيث قامت إدارة الأهلى بشكوى السعيد وأهلي جدة السعودى فى قضية واحدة وهو الأمر الذي رفضه "فيفا" وطلب فصل الشكويين، وطلب الأهلى فى شكواه بالحصول على 2 مليون دولار، قيمة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى فى تعاقده مع أهلي جدة السعودى، فى حال انتقال اللاعب لأى نادٍ فى مصر.

وكان عبد الله السعيد انضم لأهلي جدة السعودى الصيف الماضى، لكنه فسخ تعاقده وانضم إلى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.


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