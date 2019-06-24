اقتراح مثير للجدل من فنان شهير بعد أزمة لاعبي المنتخب مع "مريهان"

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عمرو وردة
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عمرو وردة

اقترح الفنان نبيل الحلفاوي بضرورة سحب الهواتف المحمولة من لاعبي منتخب مصر بعد أزمة اللاعب عمرو وردة وآخرين من لاعبي المنتخب مع الموديل "ميريهان".

وقال "الحلفاوي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : ""بغض النظر عن الموضوع الهايف المتداول..أنا أفضل عزل الفريق عن السوشيال ميديا لما تتضمنه إلى جانب التشجيع من بوستات سلبية قد تنال من روحهم المعنوية".

وتابع :"المفروض سحب الموبايلات والاكتفاء بالتليفونات الأرضية في الغرف للتواصل مع موبايلات الأهل. وكذلك تجميع بعض البوستات المشجعة وعرضها عليهم".

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